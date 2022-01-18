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Унікальна знахідка: в Житомирі виявили трубопровід початку минулого століття

Унікальна знахідка: в Житомирі виявили трубопровід початку минулого століття

Київ • УНН

 • 23248 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Працівники комунального підприємства "Житомирводоканал" під час ремонтних робіт виявили дерев'яний трубопровід початку ХХ століття. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку водоканалу.

Деталі

"Наші працівники, виконуючи роботи на провулку Пивоварному, 3 виявили унікальну знахідку, — дерев’яний трубопровід протяжністю орієнтовно 300 м, який датується початком ХХ століття", — ідеться у повідомленні.

Зазначили, що виявлена каналізаційна мережа збереглася у гарному стані. 

"Це частина каналізаційної труби, яка, очевидно, належала до інфраструктури колишнього пивзаводу Давида Юфи. Такі каналізаційні труби робили з твердих порід дерева. Її значний діаметр свідчить про промислове призначення. Для побутових потреб власників приватних садиб каналізаційні труби робили меншого діаметру, але теж із дерева (друга половина 19 —початок 20 століття)", — повідомив краєзнавець Геннадій Махорін.

У "Житомирводоканалі" заявили, що чотири роки тому їхні працівники натрапили на такий самий артефакт, ліквідовуючи наслідки каналізаційного затору на вулиці Фещенка-Чопівського.

Нагадаємо

Під час досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі, розташованій у Полтавській області, археологи знайшли унікальні амфороподібні скляні підвіски.

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