На Полтавщині археологи знайшли унікальні скляні підвіски
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Археологи знайшли унікальні амфороподібні скляні підвіски під час досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі на Полтавщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Історико-культурного заповідника "Більськ".
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“Унікальні амфороподібні скляні підвіски були виявлені цьогоріч під час археологічних досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі. Такі прикраси тут зустрічаються вперше”, — йдеться в повідомленні заповідника у Facebook.
Деталі
Зазначається, що після опрацювання ці артефакти будуть представлені в експозиції Музею Більського городища.
Додамо, як повідомляв у коментарі ЗМІ керівник експедиції, старший науковий співробітник Інституту археології НАНУ Денис Гречко, вироблені намистини були приблизно в IV столітті до нашої ери.
Довідково
Барвінкова гора прилягає до Східного Більського укріплення Більського городища.
Більське городище — городище скіфського часу (кінець VIII-початок III століть до нашої ери), розташоване на височині в межиріччі річки Ворскли та правої притоки Псла річки Суха Грунь в районі села Більськ Полтавського району Полтавської області та села Куземин Охтирського району Сумської області.