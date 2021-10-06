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В Полтавской области археологи нашли уникальные стеклянные подвески

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Археологи нашли уникальные амфороподобные стеклянные подвески во время исследований почвенного могильника на Барвинковой горе в Полтавской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Историко-культурного заповедника "Бельск".

Цитата:

"Уникальные амфороподобные стеклянные подвески были обнаружены в этом году во время археологических исследований почвенного могильника на Барвинковой горе. Такие украшения здесь встречаются впервые", - говорится в сообщении заповедника в Facebook.

Детали

Отмечается, что после обработки эти артефакты будут представлены в экспозиции Музея Бельского городища.

Добавим, как сообщал в комментарии СМИ руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института археологии НАНУ Денис Гречко, произведены бусины были примерно в IV веке до нашей эры.

Справка

Барвинковая гора прилегает к Восточному Бельскому укреплению Бельского городища.

Бельское городище - городище скифского времени (конец VIII-начало III века до нашей эры), расположенное на возвышенности в междуречье реки Ворсклы и правого притока Псла реки Сухая Грунь в районе села Бельск Полтавского района Полтавской области и села Куземин Ахтырского района Сумской области.

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