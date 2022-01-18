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15 марта, 19:03 • 107688 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145971 просмотра

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15 марта, 13:22 • 125189 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101901 просмотра

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Уникальная находка: в Житомире обнаружили трубопровод начала прошлого века

Уникальная находка: в Житомире обнаружили трубопровод начала прошлого века

Киев • УНН

 • 23247 просмотра

КИЕ. 19 января. УНН. Работники коммунального предприятия "Житомирводоканал" во время ремонтных работ обнаружили деревянный трубопровод начала ХХ века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу водоканала.

Детали

"Наши работники, выполняя работы на переулке Пивоварном, 3 обнаружили уникальную находку — деревянный трубопровод протяженностью ориентировочно 300 м, который датируется началом ХХ века", — говорится в сообщении.

Установлено, что обнаруженная канализационная сеть сохранилась в хорошем состоянии.

"Это часть канализационной трубы, которая, очевидно, принадлежала инфраструктуре бывшего пивзавода Давида Юфы. Такие канализационные трубы делали из твердых пород дерева. Ее значительный диаметр свидетельствует о промышленном назначении. Для бытовых нужд владельцев частных усадеб канализационные трубы делали меньшего диаметра, но тоже из дерева (вторая половина 19  — начало 20 века)", — сообщил краевед Геннадий Махорин.

В "Житомирводоканале" заявили, что четыре года назад их работники обнаружили такой же артефакт, ликвидируя последствия канализационной пробки на улице Фещенко-Чоповского.

Напомним

Во время исследований грунтового могильника на Барвинковой горе, расположенной в Полтавской области, археологи нашли уникальные амфороподобные стеклянные подвески.

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