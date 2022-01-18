Уникальная находка: в Житомире обнаружили трубопровод начала прошлого века
Киев • УНН
КИЕ. 19 января. УНН. Работники коммунального предприятия "Житомирводоканал" во время ремонтных работ обнаружили деревянный трубопровод начала ХХ века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу водоканала.
Детали
"Наши работники, выполняя работы на переулке Пивоварном, 3 обнаружили уникальную находку — деревянный трубопровод протяженностью ориентировочно 300 м, который датируется началом ХХ века", — говорится в сообщении.
Установлено, что обнаруженная канализационная сеть сохранилась в хорошем состоянии.
"Это часть канализационной трубы, которая, очевидно, принадлежала инфраструктуре бывшего пивзавода Давида Юфы. Такие канализационные трубы делали из твердых пород дерева. Ее значительный диаметр свидетельствует о промышленном назначении. Для бытовых нужд владельцев частных усадеб канализационные трубы делали меньшего диаметра, но тоже из дерева (вторая половина 19 — начало 20 века)", — сообщил краевед Геннадий Махорин.
В "Житомирводоканале" заявили, что четыре года назад их работники обнаружили такой же артефакт, ликвидируя последствия канализационной пробки на улице Фещенко-Чоповского.
Напомним
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