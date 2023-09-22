Умєров зустрівся з міністром оборони Канади

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За словами Рустема Умєрова, Канада залишається потужним драйвером підтримки України.

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"Сьогодні мене тепло зустріли в Оттаві міністр оборони Канади Біл Блер і начальник штабу оборони генерал Вейн Ейрі. Вдячний за усю надану допомогу. Разом Переможемо!», — зазначив міністр оборони України.

Доповнення

Білл Блер відзначив, що українці воюють з відвагою та обороняють свій суверенітет.

«Канада продовжить надавати Україні широку військову допомогу для боротьби і перемоги», - додав міністр національної оборони Канади.

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