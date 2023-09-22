Канада додатково надасть Україні військової допомоги на майже 500 млн доларів

Цитата

“Пане Зеленський, наш уряд чітко висловив, що ми будемо допомагати вам стільки, скільки потрібно. Канада надала Україні приблизно 6,6 мільярдів доларів у вигляді військової, фінансової та гуманітарної допомоги з початку агресії путіна. Ми також будемо надавати довгострокову допомогу Україні. Мова йде про майже 500 мільйонів доларів за три роки на 50 броньованих машин, а також спеціальних машин санітарної евакуації, які будуть побудовані в провінції Онтаріо”, - повідомив Трюдо.

Додамо

Крім того, він зазначив, що Канада буде направляти інструкторів і техніків для F-16, щоб Україна могла максимально ефективно використовувати ці літаки. Також Канада продовжуватиме працювати з партнерами по НАТО для надання всебічної підтримки Україні.

“Ми також будемо надавати економічну допомогу Україні протягом наступного року безумовно. Ми хочемо, щоб Україна була потужною, динамічною та процвітаючою країною. Але наша найбільша мрія полягає в тому, щоб вам не знадобилася ця військова допомога дуже довго. Ми хочемо, щоб ви могли повернутися до мирного життя в своїй державі. Але це не може бути якийсь неправильний мир на основі компромісів. Зараз, для того щоб був тривалий мир, ми повинні виступити проти путіна”, - сказав Трюдо.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери проведуть переговори віч-на-віч та у розширеному форматі. Однак відомо, що сторони будуть говорити про оборонні потреби України та подальшу підтримку нашої держави.