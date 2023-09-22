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Канада дополнительно предоставит Украине военной помощи на почти 500 млн долларов

Канада дополнительно предоставит Украине военной помощи на почти 500 млн долларов

Киев • УНН

 • 108446 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на торжественном заседании Парламента Канады заявил, что Канада предоставит Украине дополнительные почти 500 миллионов долларов на 50 бронированных машин и специальных машин санитарной эвакуации. Кроме того, Канада направит инструкторов и техников для F-16, передает УНН.

Цитата

“Господин Зеленский, наше правительство четко выразило, что мы будем помогать вам столько, сколько нужно. Канада предоставила Украине примерно 6,6 миллиардов долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи с начала агрессии путина. Мы также будем предоставлять долгосрочную помощь Украине. Речь идет о почти 500 миллионов долларов за три года на 50 бронированных машин, а также специальных машин санитарной эвакуации, которые будут построены в провинции Онтарио”, - сообщил Трюдо.

Добавим

Кроме того, он отметил, что Канада будет направлять инструкторов и техников для F-16, чтобы Украина могла максимально эффективно использовать эти самолеты. Также Канада будет продолжать работать с партнерами по НАТО для оказания всесторонней поддержки Украине.

“Мы также будем оказывать экономическую помощь Украине в течение следующего года безусловно. Мы хотим, чтобы Украина была мощной, динамичной и процветающей страной. Но наша самая большая мечта заключается в том, чтобы вам не понадобилась эта военная помощь очень долго. Мы хотим, чтобы вы могли вернуться к мирной жизни в своем государстве. Но это не может быть какой-то неправильный мир на основе компромиссов. Сейчас, для того чтобы был длительный мир, мы должны выступить против путина”, - сказал Трюдо.

Напомним

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры проведут переговоры с глазу на глаз и в расширенном формате. Однако известно, что стороны будут говорить об оборонных потребностях Украины и дальнейшей поддержке нашего государства. 

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