Умеров встретился с министром обороны Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Оттаве со своим канадским коллегой Биллом Блэром. Об этом Умеров написал в сети Х (бывший Твиттер), передает УНН.
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По словам Рустема Умерова, Канада остается мощным драйвером поддержки Украины.
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"Сегодня меня тепло встретили в Оттаве министр обороны Канады Билл Блэр и начальник штаба обороны генерал Уэйн Эйри. Благодарен за всю оказанную помощь. Вместе победим!"», — отметил министр обороны Украины.
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Билл Блэр отметил, что украинцы воюют с отвагой и защищают свой суверенитет.
«Канада продолжит оказывать Украине широкую военную помощь для борьбы и победы», - написал министр национальной обороны Канады в соцсети.
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Напомним
Канада дополнительно предоставит Украине военной помощи на почти 500 млн долларов