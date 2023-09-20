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Умєров привітав генерала Міллі з відходом з посади: “Його досвід і мудрість стануть важливим надбанням для оборонної спільноти”

Умєров привітав генерала Міллі з відходом з посади: “Його досвід і мудрість стануть важливим надбанням для оборонної спільноти”

Київ • УНН

 • 186472 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Міністр оборони України Рустем Умєров привітав генерала Марка Міллі з завершенням його перебування на посаді голови Обʼєднаного комітету начальників штабів США. Умєров зазначив, що досвід Міллі є цінним для всієї оборонної спільноти, передає УНН.

Цитата 

“Я хотів би привітати генерала Марка Міллі з успішним завершенням його перебування на посаді Голови Об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Пан Міллі дійсно став членом української родини. Безсумнівно, що досвід і мудрість генерала Міллі стануть важливим надбанням для оборонної спільноти”, - написав Умєров. 

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