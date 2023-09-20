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Умеров поздравил генерала Милли с уходом с должности: "Его опыт и мудрость станут важным достоянием для оборонного сообщества"

Киев • УНН

 • 186470 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил генерала Марка Милли с завершением его пребывания на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Умеров отметил, что опыт Милли является ценным для всего оборонного сообщества, передает УНН.

Цитата 

“Я хотел бы поздравить генерала Марка Милли с успешным завершением его пребывания на посту Председателя Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов. Господин Милли действительно стал членом украинской семьи. Несомненно, что опыт и мудрость генерала Милли станут важным достоянием для оборонного сообщества”, - написал Умеров. 

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