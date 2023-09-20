Умеров поздравил генерала Милли с уходом с должности: "Его опыт и мудрость станут важным достоянием для оборонного сообщества"

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“Я хотел бы поздравить генерала Марка Милли с успешным завершением его пребывания на посту Председателя Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов. Господин Милли действительно стал членом украинской семьи. Несомненно, что опыт и мудрость генерала Милли станут важным достоянием для оборонного сообщества”, - написал Умеров.

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