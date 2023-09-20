Умеров поздравил генерала Милли с уходом с должности: "Его опыт и мудрость станут важным достоянием для оборонного сообщества"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил генерала Марка Милли с завершением его пребывания на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Умеров отметил, что опыт Милли является ценным для всего оборонного сообщества, передает УНН.
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“Я хотел бы поздравить генерала Марка Милли с успешным завершением его пребывания на посту Председателя Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов. Господин Милли действительно стал членом украинской семьи. Несомненно, что опыт и мудрость генерала Милли станут важным достоянием для оборонного сообщества”, - написал Умеров.
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