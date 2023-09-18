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В Україні понад 200 тис. росіян. ЗСУ знадобиться багато часу, щоб їх вигнати - генерал Міллі

В Україні понад 200 тис. росіян. ЗСУ знадобиться багато часу, щоб їх вигнати - генерал Міллі

Київ • УНН

 • 144899 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Україні перебуває понад 200 тисяч російських військових. Українським військовим може знадобитися багато часу й сил, щоб їх повністю вигнати. Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає УНН з посиланням на The Hill.

Цитата

“В окупованій Росією Україні перебуває понад 200 тисяч російських військових. Цей наступ, хоч і значний, має обмежені оперативні та тактичні цілі. Навіть якщо вони будуть повністю досягнуті, то ЗСУ не виб’ють усіх росіян, що є ширшою стратегічною метою президента Зеленського”, — сказав Міллі в інтерв’ю CNN.

Додамо

Він зазначив, що на це знадобиться багато часу.

“Це буде дуже серйозна робота протягом тривалого періоду часу”, — продовжив він.

Він відмовився точно сказати, скільки, на його думку, це займе, посилаючись на мінливі аспекти війни, але він сумнівається, що конфлікт закінчиться найближчим часом.

“Я можу вам сказати, що для військового виведення всіх 200 000 або більше російських військ з окупованої росією України буде потрібно чимало часу”, Це дуже висока планка. Це займе багато часу, щоб це зробити", — сказав Міллі.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує, що повномасштабна війна Росії проти України швидко закінчаться.

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