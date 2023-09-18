В Украине более 200 тыс. россиян. ВСУ понадобится много времени, чтобы их выгнать - генерал Милли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Украине находится более 200 тысяч российских военных. Украинским военным может понадобиться много времени и сил, чтобы их полностью изгнать. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает УНН со ссылкой на The Hill.
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“В оккупированной россией Украине находится более 200 тысяч российских военных. Это наступление, хоть и значительное, имеет ограниченные оперативные и тактические цели. Даже если они будут полностью достигнуты, то ВСУ не выбьют всех россиян, что является более широкой стратегической целью Президента Зеленского”, — сказал Милли в интервью CNN.
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Он отметил, что на это понадобится много времени.
“Это будет очень серьезная работа в течение длительного периода времени”, — продолжил он.
Он отказался точно сказать, сколько, по его мнению, это займет, ссылаясь на меняющиеся аспекты войны, но он сомневается, что конфликт закончится в ближайшее время.
“Я могу вам сказать, что для военного вывода всех 200 000 или более российских войск из оккупированной россией Украины потребуется немало времени, это очень высокая планка. Это займет много времени, чтобы это сделать", — сказал Милли.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что полномасштабная война россии против Украины быстро закончатся.