Уламки збитих "шахедів" впали на інфраструктурний об'єкт на Черкащині
Київ • УНН
У Черкаській області ППО збила 3 ворожі дрони, уламки одного впали на інфраструктурний об'єкт в Уманському районі. На Сумщині ворог атакував безпілотниками енергетичні об'єкти критичної інфраструктури.
У Черкаській області під час атаки ворожих безпілотників уламки впали на територію об'єкта інфраструктури, повідомив у неділю начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
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Як вказав Табурець, ніч в області минула з тривогами через ворожі БПЛА. За попередніми даними, в цей час наші оборонці знищили 3 "шахеди". над Черкащиною
Уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури на Уманщині. Пожежу оперативно ліквідовано. Без потерпілих
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На Сумщині агресор завдав авіаційного удару по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, використавши безпілотники.