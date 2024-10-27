Обломки сбитых «шахедов» упали на инфраструктурный объект в Черкасской области
Киев • УНН
В Черкасской области ПВО сбила 3 вражеских дрона, обломки одного упали на инфраструктурный объект в Уманском районе. В Сумской области враг атаковал беспилотниками энергетические объекты критической инфраструктуры.
В Черкасской области во время атаки вражеских беспилотников обломки упали на территорию объекта инфраструктуры, сообщил в воскресенье начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Детали
Как указал Табурец, ночь в области прошла с тревогами из-за вражеских БПЛА. По предварительным данным, в это время наши защитники уничтожили 3 "шахеды". над Черкасской областью
Обломки одного из них упали на территорию объекта инфраструктуры на Уманщине. Пожар оперативно ликвидирован. Без пострадавших
Дополнение
На Сумщине агрессор нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, использовав беспилотники.