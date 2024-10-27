Обломки сбитых «шахедов» упали на инфраструктурный объект в Черкасской области

В Черкасской области во время атаки вражеских беспилотников обломки упали на территорию объекта инфраструктуры, сообщил в воскресенье начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.

Детали

Как указал Табурец, ночь в области прошла с тревогами из-за вражеских БПЛА. По предварительным данным, в это время наши защитники уничтожили 3 "шахеды". над Черкасской областью

Обломки одного из них упали на территорию объекта инфраструктуры на Уманщине. Пожар оперативно ликвидирован. Без пострадавших - написал Табурец.

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На Сумщине агрессор нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, использовав беспилотники.