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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
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Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обломки сбитых «шахедов» упали на инфраструктурный объект в Черкасской области

Обломки сбитых «шахедов» упали на инфраструктурный объект в Черкасской области

Киев  •  УНН

07:22 • 1972 просмотра

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В Черкасской области ПВО сбила 3 вражеских дрона, обломки одного упали на инфраструктурный объект в Уманском районе. В Сумской области враг атаковал беспилотниками энергетические объекты критической инфраструктуры.

В Черкасской области во время атаки вражеских беспилотников обломки упали на территорию объекта инфраструктуры, сообщил в воскресенье начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН

Детали

Как указал Табурец, ночь в области прошла с тревогами из-за вражеских БПЛА. По предварительным данным, в это время наши защитники уничтожили 3 "шахеды". над Черкасской областью

Обломки одного из них упали на территорию объекта инфраструктуры на Уманщине. Пожар оперативно ликвидирован. Без пострадавших

- написал Табурец.

Дополнение

На Сумщине агрессор нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, использовав беспилотники.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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