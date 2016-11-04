“Укртрансгаз” хоче відділитися від “Нафтогазу” до завершення стокгольмського процесу

Так, за словами експертів, на сьогодні оператор української ГТС — ПАТ “Укртрансгаз” все ще перебуває у прямому адміністративному підпорядкуванні НАК “Нафтогаз України”, що є неправильно.

“За нашими розрахунками (виходячи з даних ПАТ „Укртрансгаз“), частка „Нафтогазу“ в постачанні промислових споживачів за 8 місяців 2016 року склала 8,02%. За приблизними розрахунками на підставі інформації ПАТ „Укртрансгаз“, для сегмента промисловості індекс Хіршмана-Херфіндаля становить не менше 1051, що свідчить про середню концентрацію ринку природного газу України у цьому сегменті****.

Вірогідно, що частка „Нафтогазу“ в зимові місяці підвищиться. Але монополізм цієї компанії може полягати не лише в цьому. Оператор української ГТС — ПАТ „Укртрансгаз“ — поки що перебуває у прямому адміністративному підпорядкуванні НАК „Нафтогаз України“. Це ненормальна ситуація”, — відзначають експерти.

Експерти також відзначили, що на сьогодні Урядом схвалено план відокремлення оператора ГТС. Однак на практиці це рішення впроваджуватиметься лише після завершення стокгольмського процесу. А отже, питання “що робити до цього моменту” досі лишається відкритим, зауважили вони.

“Виникає запитання. А що робити до цього моменту? Без відокремлення „Укртрансгазу“ ринок нормально працювати не зможе. Вихід міг бути такий. Внести зміни до статуту ПАТ „Укртрансгаз“, передбачивши ними неможливість для "Нафтогазу" одноосібно: адміністративного (кадрового) втручання в діяльність оператора ГТС; контролю за рухом фінансових потоків „Укртрансгазу“; внесення змін до статуту оператора”, — резюмували вони.

Водночас експерти наголосили, що ринок вже сьогодні потребує незалежного оператора і зауважили, що нове компромісне рішення має бути знайдене найближчим часом.

“До закінчення стокгольмського процесу, тобто до початку фактичного поділу, ці функції передбачалося передати Мінекономрозвитку. На долю стокгольмського арбітражного процесу, на нашу думку, таке рішення не вплине, а на ринку буде відносно незалежний оператор ГТС. Це можна було зробити, бо новий статут „Нафтогазу“ вводиться в дію Постановою КМУ №1002 від 05.12.2015 р. лише з 01.04.2017 року. Автори підтримують цю ідею, бо 100%-ї гарантії, що стокгольмський арбітраж закінчиться в 2017 році, немає. А ринок вже зараз потребує незалежного оператора ГТС

На жаль, недолуга процедура прийняття цього рішення МЕРТ (відсутність гласності, не поінформовані наші іноземні партнери, в тому числі СБ, ЄБРР, Секретаріат Енергетичного Співтовариства, ін.) скомпрометувала цю ідею. Хоча ми сподіваємося, що буде знайдено нове компромісне рішення”.

Як повідомляв УНН, без розділення повноважень “Нафтогазу” подальшого розвитку ринку газу не буде.

Нагадаємо, у Вашингтоні акцентували увагу української влади на тому, що у нас досі немає узгодженого плану реформування газового ринку та енергетичної галузі в цілому.

Також нагадаємо, за словами В.Землянського, обіцяна реформа “Нафтогазу” поки що реалізувалася лише в частині підняття тарифів.