"Укртрансгаз" хочет отделиться от "Нафтогаза" до завершения стокгольмского процесса

Так, по словам экспертов, на сегодняшний день оператор украинской ГТС - ОАО "Укртрансгаз" все еще находится в прямом административном подчинении НАК "Нафтогаз Украины", что неправильно.

"По нашим расчетам (исходя из данных ПАО "Укртрансгаз"), доля "Нафтогаза" в поставках промышленных потребителей за 8 месяцев 2016 г. составила 8,02%. По приблизительным расчетам на основании информации ПАО "Укртрансгаз", для сегмента промышленности индекс Хиршмана-Херфиндаля составляет не менее 1051, что свидетельствует о средней концентрации рынка природного газа Украины в этом сегменте****.

Вероятно, что доля "Нафтогаза" в зимние месяцы повысится. Но монополизм этой компании может заключаться не только в этом. Оператор украинской ГТС - ОАО "Укртрансгаз" - пока находится в прямом административном подчинении НАК "Нафтогаз Украины". Это ненормальная ситуация", - отмечают эксперты.

Эксперты также отметили, что на сегодня Правительством одобрен план отделения оператора ГТС. Однако на практике это решение будет внедряться только после завершения стокгольмского процесса. А значит, вопрос "что делать до этого момента" до сих пор остается открытым, отметили они.

"Возникает вопрос. А что делать до этого момента? Без отделения "Укртрансгаза" рынок нормально работать не сможет. Выход мог быть такой. Внести изменения в устав ОАО "Укртрансгаз", предусмотрев ними невозможность для "Нафтогаза" единолично: административного (кадрового) вмешательство в деятельность оператора ГТС; контроля за движением финансовых потоков "Укртрансгаза"; внесение изменений в устав оператора", - резюмировали они.

В то же время эксперты отметили, что рынок уже сегодня требует независимого оператора и отметили, что новое компромиссное решение должно быть найдено в ближайшее время.

"До окончания стокгольмского процесса, то есть до начала фактического разделения, эти функции предполагалось передать Минэкономразвития. На долю стокгольмского арбитражного процесса, по нашему мнению, такое решение не повлияет, а на рынке будет относительно независимый оператор ГТС. Это можно было сделать, потому что новый устав "Нафтогаза" вводится в действие Постановлением КМУ №1002 от 05.12.2015 г. Только с 01.04.2017 года авторы поддерживают эту идею, потому что 100%-й гарантии, что стокгольмский арбитраж закончится в 2017 году, нет. А рынок уже сейчас требует независимого оператора ГТС.

К сожалению, слабая процедура принятия этого решения МЭРТ (отсутствие гласности, не проинформированные наши иностранные партнеры, в том числе ВБ, ЕБРР, Секретариат Энергетического Сообщества, др.) скомпрометировала эту идею. Хотя мы надеемся, что будет найдено новое компромиссное решение".

Как сообщал УНН, без разделения полномочий "Нафтогаза" дальнейшего развития рынка газа не будет.

Напомним, в Вашингтоне акцентировали внимание украинской власти на то, что у нас до сих пор нет согласованного плана реформирования газового рынка и энергетической отрасли в целом.

Также напомним, по словам В.Землянского, обещанная реформа "Нафтогаза" пока реализовалась лишь в части повышения тарифов.