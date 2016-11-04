"Укроборонпром" попросив Президента ініціювати перевірку СБУ щодо ймовірної закупки деталей з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Державний концерн “Укроборонпром” звернувся до Президента України з проханням ініціювати перевірку Службою безпеки України умов виконання укладеного контракту між ДП “Укрінмаш” та компанією “Rion Assets Co. LTD”. Про це УНН повідомили у прес-службі концерну.
Як зазначили у концерні, оприлюднена інформація щодо обставин виконання контракту на постачання двигунів до БТР-70 для потреб Міноборони України, укладених між ДП “Укрінмаш” та компанією “Rion Assets Co. LTD”, є "неповною та недостовірною".
“З метою об’єктивного інформування громадськості щодо наявності або відсутності порушень при виконанні контракту, керівництво Державного концерну "Укроборонпром“ звертається до Президента України з проханням доручити Службі безпеки України провести всебічну перевірку умов виконання даного контракту з залученням до цього процесу представників громадських антикорупційних організацій України”, - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що компанія ДП “Укрінмаш” постачала деталі російського виробництва для БТР-70 з РФ через британську компанію.