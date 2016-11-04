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"Укроборонпром" попросил Президента инициировать проверку СБУ относительно якобы закупки деталей из РФ

"Укроборонпром" попросил Президента инициировать проверку СБУ относительно якобы закупки деталей из РФ

Киев • УНН

 • 9050 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Государственный концерн "Укроборонпром" обратился к Президенту Украины с просьбой инициировать проверку Службой безопасности Украины условий выполнения заключенного контракта между ГП "Укринмаш" и компанией "Rion Assets Co. LTD ". Об этом сообщили УНН в пресс-службе концерна.

Как отметили в концерне, обнародованная информация об обстоятельствах выполнение контракта на поставку двигателей к БТР-70 для нужд Минобороны Украины, заключенного между ГП "Укринмаш" и компанией "Rion Assets Co. LTD", является "неполной и недостоверной".

"С целью объективного информирования общественности о наличии или отсутствии нарушений при исполнении контракта, руководство Государственного концерна "Укроборонпром" обращается к Президенту Украины с просьбой поручить Службе безопасности Украины провести всестороннюю проверку условий выполнения данного контракта с привлечением к этому процессу представителей общественных антикоррупционных организаций Украины", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что компания ГП "Укринмаш" поставляла детали российского производства для БТР-70 из РФ через британскую компанию.

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