"Укроборонпром" попросил Президента инициировать проверку СБУ относительно якобы закупки деталей из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Государственный концерн "Укроборонпром" обратился к Президенту Украины с просьбой инициировать проверку Службой безопасности Украины условий выполнения заключенного контракта между ГП "Укринмаш" и компанией "Rion Assets Co. LTD ". Об этом сообщили УНН в пресс-службе концерна.
Как отметили в концерне, обнародованная информация об обстоятельствах выполнение контракта на поставку двигателей к БТР-70 для нужд Минобороны Украины, заключенного между ГП "Укринмаш" и компанией "Rion Assets Co. LTD", является "неполной и недостоверной".
"С целью объективного информирования общественности о наличии или отсутствии нарушений при исполнении контракта, руководство Государственного концерна "Укроборонпром" обращается к Президенту Украины с просьбой поручить Службе безопасности Украины провести всестороннюю проверку условий выполнения данного контракта с привлечением к этому процессу представителей общественных антикоррупционных организаций Украины", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что компания ГП "Укринмаш" поставляла детали российского производства для БТР-70 из РФ через британскую компанию.