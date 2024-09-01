Укренерго: 2 вересня більшість дня діятиме одна черга відключень
Київ • УНН
2 вересня з 00:00 до 16:00 діятиме одна черга відключень, а з 16:00 до 24:00 - дві черги. Укренерго попереджає про можливі зміни в обсягах обмежень, але живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
2 вересня з опівночі до 16 години діятиме одна черга відключень, а після 16 години та до кінця доби будуть введені дві черги відключень. Про це повідомило Укренерго, передає УНН.
Деталі
"З 00.00 до 16:00 – одна черга відключень. А з 16:00 до 24:00 – дві черги відключень", - зазначили в повідомленні компанії.
Проте там попередили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Також в Укренерго додали, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадаємо
Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних об’єктів.
Маємо вийти на зменшення дефіциту: Зеленський про ситуацію зі "світлом"28.08.24, 20:23 • 42862 перегляди