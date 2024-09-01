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Укренерго: 2 вересня більшість дня діятиме одна черга відключень

Укренерго: 2 вересня більшість дня діятиме одна черга відключень

Київ • УНН

 • 23434 перегляди

2 вересня з 00:00 до 16:00 діятиме одна черга відключень, а з 16:00 до 24:00 - дві черги. Укренерго попереджає про можливі зміни в обсягах обмежень, але живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

2 вересня з опівночі до 16 години діятиме одна черга відключень, а після 16 години та до кінця доби будуть введені дві черги відключень. Про це повідомило Укренерго, передає УНН.

Деталі

"З 00.00 до 16:00 – одна черга відключень. А з 16:00 до 24:00 – дві черги відключень", - зазначили в повідомленні компанії.

Проте там попередили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

Також в Укренерго додали, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо

Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних об’єктів. 

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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