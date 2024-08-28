Маємо вийти на зменшення дефіциту: Зеленський про ситуацію зі "світлом"
Київ • УНН
Президент Зеленський заслухав доповідь міністра енергетики про відновлення після російських ударів. Він подякував ремонтним бригадам та комунальним службам за роботу над зменшенням дефіциту електроенергії.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра енергетики Германа Галущенка і зазначив, що "маємо вийти на зменшення дефіциту", передає УНН.
"Були сьогодні також доповіді міністра енергетики. Щодо відновлення після російських ударів. Максимально працюють ремонтні бригади, необхідні комунальні служби та державні структури. Маємо вийти на зменшення дефіциту. І я дякую кожному, хто працює заради цього", - зазначив Зеленський під час відеозвернення.
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