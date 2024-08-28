Банки в июне выдали ипотечных кредитов на 1 млрд гривен: в НБУ рассказали, в каких регионах больше всего 4 минуты назад • 249 просмотра

Должны выйти на уменьшение дефицита: Зеленский о ситуации со "светом" 40 минут назад • 8949 просмотра

Миссия МВФ прибудет Украину на следующей неделе - Bloomberg 55 минут назад • 12718 просмотра

Завтра с 15:00 до 22:00 планируют отключать три очереди одновременно: в Укрэнерго уточнили прогноз по "свету" час назад • 7472 просмотра