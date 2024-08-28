Должны выйти на уменьшение дефицита: Зеленский о ситуации со "светом"
Киев • УНН
Президент Зеленский заслушал доклад министра энергетики о восстановлении после российских ударов. Он поблагодарил ремонтные бригады и коммунальные службы за работу над уменьшением дефицита электроэнергии.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра энергетики Германа Галущенко и отметил, что «должны выйти на уменьшение дефицита», передает УНН.
«Были сегодня также доклады министра энергетики. По восстановлению после российских ударов. Максимально работают ремонтные бригады, необходимые коммунальные службы и государственные структуры. Должны выйти на уменьшение дефицита. И я благодарю каждого, кто работает ради этого», - отметил Зеленский во время видеообращения.
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