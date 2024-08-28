Завтра с 15:00 до 22:00 планируют отключать три очереди одновременно: в Укрэнерго уточнили прогноз по "свету"

В Укрэнерго уточнили прогноз по отключениям на завтра - сколько групп и когда планируют отключать, передает УНН.

"Завтра, 29 августа, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 15:00 до 22:00 прогнозируется отключение трех очередей одновременно", - говорится в сообщении.

По данным компании, в другие часы суток будут применяться две очереди отключений.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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В Укрэнерго напомнили, что с графиками применения ограничений можно ознакомиться на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

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