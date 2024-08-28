Завтра в Украине свет будут выключать в течение всех суток: где смотреть графики
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает о круглосуточных ограничениях потребления электроэнергии 29 августа. Графики ограничений доступны на сайтах и в соцсетях облэнерго, питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Завтра, 29 августа, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
В компании отметили, что с графиками применения ограничений можно ознакомиться на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях
«Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается», - говорится в сообщении.