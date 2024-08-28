Завтра в Україні світло вимикатимуть протягом всієї доби: де дивитись графіки
Київ • УНН
Укренерго повідомляє про цілодобові обмеження споживання електроенергії 29 серпня. Графіки обмежень доступні на сайтах та у соцмережах обленерго, живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби, передає УНН із посиланням на Укренерго.
У компанії наголосили, що з графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах
"Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - зазначено у повідомленні.