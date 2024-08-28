Завтра з 15:00 до 22:00 планують вимикати три черги одночасно: в Укренерго уточнили прогноз по "світлу"
Київ • УНН
29 серпня обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом доби. З 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно, в інші години - двох черг.
В Укренерго уточнили прогноз по відключенням на завтра - скільки груп і коли планують вимикати, передає УНН.
"Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. З 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно", - йдеться у повідомленні.
За даними компанії, в інші години доби будуть застосовуватись дві черги відключень.
Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Додамо
В Укренерго нагадали, що з графіками застосування обмежень можна ознайомитись на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.
Завтра в Україні світло вимикатимуть протягом всієї доби: де дивитись графіки28.08.24, 18:00 • 17085 переглядiв