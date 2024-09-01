Укрэнерго: 2 сентября большую часть дня будет действовать одна очередь отключений

2 сентября с полуночи до 16 часов будет действовать одна очередь отключений, а после 16 часов и до конца суток будут введены две очереди отключений. Об этом сообщило Укрэнерго, передает УНН.

Детали

"С 00:00 до 16:00 - одна очередь отключений. А с 16:00 до 24:00 - две очереди отключений", - отметили в сообщении компании.

Однако там предупредили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

Также в Укрэнерго добавили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним

Во время сегодняшнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов.

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