Укрэнерго: 2 сентября большую часть дня будет действовать одна очередь отключений
Киев • УНН
2 сентября с 00:00 до 16:00 будет действовать одна очередь отключений, а с 16:00 до 24:00 - две очереди. Укрэнерго предупреждает о возможных изменениях в объемах ограничений, но питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
2 сентября с полуночи до 16 часов будет действовать одна очередь отключений, а после 16 часов и до конца суток будут введены две очереди отключений. Об этом сообщило Укрэнерго, передает УНН.
Детали
"С 00:00 до 16:00 - одна очередь отключений. А с 16:00 до 24:00 - две очереди отключений", - отметили в сообщении компании.
Однако там предупредили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.
Также в Укрэнерго добавили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Напомним
Во время сегодняшнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов.
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