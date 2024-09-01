Ворожий обстріл Харкова: рф атакувала один з енергообʼєктів
Київ • УНН
рф завдала близько 10 ударів по Харкову, атакувавши енергетичний об'єкт та інші локації.
Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних об’єктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерства енергетики України.
Під час останнього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних об’єктів. Наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо постраждалих уточнюється
Нагадаємо
російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Синєгубов повідомляв, що за попередньою інформацією правоохоронців, удари були нанесені в тому числі "Іскандерами". Завдано три удари по локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.
Через ворожу атаку кількість постраждалих зросла до 41, серед них - 5 дітей.
Україна продовжує наполягати на знятті обмежень на далекобійні удари - Зеленський28.08.24, 21:01 • 103536 переглядiв