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Ворожий обстріл Харкова: рф атакувала один з енергообʼєктів

Ворожий обстріл Харкова: рф атакувала один з енергообʼєктів

Київ • УНН

 • 31603 перегляди

рф завдала близько 10 ударів по Харкову, атакувавши енергетичний об'єкт та інші локації.

Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних об’єктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерства енергетики України.

Під час останнього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних об’єктів. Наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо постраждалих уточнюється

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Синєгубов повідомляв, що за попередньою інформацією правоохоронців, удари були нанесені в тому числі "Іскандерами". Завдано три удари по локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.

Через ворожу атаку кількість постраждалих зросла до 41, серед них - 5 дітей.

Україна продовжує наполягати на знятті обмежень на далекобійні удари - Зеленський28.08.24, 21:01 • 103536 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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