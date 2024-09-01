Вражеский обстрел Харькова: рф атаковала один из энергообъектов

Во время сегодняшнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Во время последнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов. В настоящее время ведется ликвидация последствий обстрела. Информация о пострадавших уточняется - говорится в сообщении.

Напомним

российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Синегубов сообщал, что по предварительной информации правоохранителей, удары были нанесены в том числе "Искандерами". Нанесены три удара по локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.

Из-за вражеской атаки количество пострадавших возросло до 41, среди них - 5 детей.

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