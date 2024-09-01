Ракетна атака на Харків: відомо про 41 постраждалого, серед них п’ятеро дітей
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки на Харків 1 вересня постраждала 41 людина, серед них 5 дітей. російські війська завдали близько 10 ударів по місту, використовуючи, зокрема, ракети "Іскандер".
Через ворожу ракетну атаку на Харків 1 вересня кількість постраждалих зросла до 41, серед них - 5 дітей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них - 5 дітей
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російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову.
Синєгубов повідомляв раніше, що через ракетну атаку на Харків 1 вересня кількість постраждалих зросла до 29, серед них двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані. За попередньою інформацією правоохоронців, удари були нанесені в тому числі "Іскандерами".
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