Ракетная атака на Харьков: известно о 41 пострадавшем, среди них пятеро детей
Киев • УНН
В результате ракетной атаки на Харьков 1 сентября пострадал 41 человек, среди них 5 детей. российские войска нанесли около 10 ударов по городу, используя, в частности, ракеты "Искандер".
Из-за вражеской ракетной атаки на Харьков 1 сентября количество пострадавших возросло до 41, среди них - 5 детей. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Количество пострадавших в Харькове возросло до 41, среди них - 5 детей
Дополнение
российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову.
Синегубов сообщал ранее, что из-за ракетной атаки на Харьков 1 сентября количество пострадавших возросло до 29, среди них двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии. По предварительной информации правоохранителей, удары были нанесены в том числе "Искандерами".
Ситуація на Харківщині: ворог продовжує обстрілювати прикордоння 30 августа 2024, 11:59 • 14719 просмотров