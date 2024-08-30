Ситуация на Харьковщине: враг продолжает обстреливать приграничье

российские войска продолжают обстрелы приграничных районов Харьковщины, включая Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает корреспондент УНН.

россияне продолжают обстреливать приграничье Харьковщины, а именно Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. За сутки мы имели 2 удара ракетами типа Х-59, еще одну ракету не установили, 5 "шахедов" и несколько FPV - сказал Синегубов.

Он рассказал, что вчера в результате обстрелов были повреждены линии электропередач, но энергетики уже восстановили подачу электроэнергии.

Напомним

На Харьковском направлении обстановка остается сложной, сообщили в ОТГ "Харьков". Противник продолжает штурмовые действия на всех активных участках фронта. В частности, в Волчанске враг атакует в районе многоэтажной застройки.

Харківщина зазнала понад 2700 обстрілів рф з початку року