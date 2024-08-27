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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьковщина подверглась более 2700 обстрелов рф с начала года

Харьковщина подверглась более 2700 обстрелов рф с начала года

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 12:15  •  12834 просмотра

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С начала года Харьковская область пережила более 2700 обстрелов, включая авиабомбы и ракеты. На строительство и ремонт защитных сооружений в образовательных учреждениях региона из госбюджета выделено более 2,6 млрд грн.

С начала года российские войска более 2700 раз обстреляли Харьковскую область. Для создания безопасных условий в образовательных учреждениях региона выделено более 2,6 млрд грн. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

С начала года Харьковщина подверглась более 2700 обстрелов, включая управляемые авиабомбы и ракетные удары. Это усложняет условия для обучения, но мы получили значительную поддержку для создания безопасных условий в образовательных учреждениях

- написал Синегубов в Telegram. 

 По его словам, в частности, для Харьковщины из госбюджета на строительство и ремонт защитных сооружений более 2,6 млрд грн.

Дополнение

В Харьковской области, по уточненной информации, в результате вражеского обстрела Богодухова погиб 72-летний мужчина, 8 пострадавших, среди которых 15-летний юноша и беременная женщина, 6 человек госпитализированы. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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