Харьковщина подверглась более 2700 обстрелов рф с начала года

С начала года российские войска более 2700 раз обстреляли Харьковскую область. Для создания безопасных условий в образовательных учреждениях региона выделено более 2,6 млрд грн. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

С начала года Харьковщина подверглась более 2700 обстрелов, включая управляемые авиабомбы и ракетные удары. Это усложняет условия для обучения, но мы получили значительную поддержку для создания безопасных условий в образовательных учреждениях - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в частности, для Харьковщины из госбюджета на строительство и ремонт защитных сооружений более 2,6 млрд грн.

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В Харьковской области, по уточненной информации, в результате вражеского обстрела Богодухова погиб 72-летний мужчина, 8 пострадавших, среди которых 15-летний юноша и беременная женщина, 6 человек госпитализированы.