Харьковщина подверглась более 2700 обстрелов рф с начала года
Киев • УНН
С начала года Харьковская область пережила более 2700 обстрелов, включая авиабомбы и ракеты. На строительство и ремонт защитных сооружений в образовательных учреждениях региона из госбюджета выделено более 2,6 млрд грн.
С начала года российские войска более 2700 раз обстреляли Харьковскую область. Для создания безопасных условий в образовательных учреждениях региона выделено более 2,6 млрд грн. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
С начала года Харьковщина подверглась более 2700 обстрелов, включая управляемые авиабомбы и ракетные удары. Это усложняет условия для обучения, но мы получили значительную поддержку для создания безопасных условий в образовательных учреждениях
По его словам, в частности, для Харьковщины из госбюджета на строительство и ремонт защитных сооружений более 2,6 млрд грн.
Дополнение
В Харьковской области, по уточненной информации, в результате вражеского обстрела Богодухова погиб 72-летний мужчина, 8 пострадавших, среди которых 15-летний юноша и беременная женщина, 6 человек госпитализированы.