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Харківщина зазнала понад 2700 обстрілів рф з початку року

Харківщина зазнала понад 2700 обстрілів рф з початку року

Київ • УНН

 • 20517 перегляди

З початку року Харківська область пережила більше 2700 обстрілів, включаючи авіабомби та ракети. На будівництво та ремонт захисних споруд в освітніх закладах регіону з держбюджету виділено понад 2,6 млрд грн.

З початку року російські війська понад 2700 разів обстріляли Харківську область. Для створення безпечних умов в освітніх закладах регіону виділено понад 2,6 млрд грн. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

З початку року Харківщина зазнала понад 2700 обстрілів, включаючи керовані авіабомби та ракетні удари. Це ускладнює умови для навчання, але ми отримали значну підтримку для створення безпечних умов в освітніх установах

- написав Синєгубов у Telegram. 

 За його словами, зокрема, для Харківщини з держбюджету на будівництво та ремонт захисних споруд понад 2,6 млрд грн.

Доповнення

У Харківській області, за уточненою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу Богодухова загинув 72-річний чоловік, 8 постраждалих, серед яких 15-річний юнак та вагітна жінка, 6 осіб госпіталізовано. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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