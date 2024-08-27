Харківщина: у Богодухові внаслідок удару рф загинув чоловік, уже 8 постраждалих
Київ • УНН
У Харківській області уточнено інформацію про обстріл Богодухова. Загинув 72-річний чоловік, 8 постраждалих, серед яких 15-річний юнак та вагітна жінка. 6 осіб госпіталізовано.
У Харківській області, за уточненою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу Богодухова загинув 72-річний чоловік, 8 постраждалих, серед яких 15-річний юнак та вагітна жінка, 6 осіб госпіталізовано, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Уточнена інформація про обстріл міста Богодухів. Кількість постраждалих збільшилась до 8. Направлено до лікарень 6 людей, у інших двох - гостра реакція на стрес. Серед госпіталізованих - 15-річний юнак та вагітна жінка. Загинув 72-річний чоловік
Ворожий обстріл Богодухова на Харківщині: вже 6 поранених, серед яких підліток і вагітна27.08.24, 12:25 • 17328 переглядiв