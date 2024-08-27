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Ворожий обстріл Богодухова на Харківщині: вже 6 поранених, серед яких підліток і вагітна

Київ • УНН

 • 17328 перегляди

Внаслідок ворожого обстрілу Богодухова на Харківщині загинув 71-річний чоловік, 6 людей поранено. Серед постраждалих - 15-річний хлопець та його вагітна сестра. Окупанти влучили поблизу автобусної зупинки.

Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки по Богодухову Харківської області одна людина загинула, ще шестеро поранено. Серед травмованих - 15-річний підліток та його вагітна сестра. Окупанти влучили, зокрема, поблизу автобусної зупинки. Про це у вівторок повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

За даними слідства, 27 серпня близько 9:30 збройні сили рф здійснили обстріл м. Богодухів. Одне з влучань зафіксовано поблизу автобусної зупинки. Загинув 71-річний чоловік. Троє чоловіків, жінка, 15-річний хлопець та його вагітна сестра отримали поранення

- йдеться у повідомленні ОГП.

Також, як повідомляється, зафіксовано влучання по обʼєкту промисловості, пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, авто.

За попередніми даними, війська рф били по населеному пункту з РСЗВ "Торнадо-С".


Раніше УНН повідомляв, що російські війська вранці 27 серпня атакували два об'єкти інфраструктури в місті Богодухів Харківської області.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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