Ворожий обстріл Богодухова на Харківщині: вже 6 поранених, серед яких підліток і вагітна
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Богодухова на Харківщині загинув 71-річний чоловік, 6 людей поранено. Серед постраждалих - 15-річний хлопець та його вагітна сестра. Окупанти влучили поблизу автобусної зупинки.
Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки по Богодухову Харківської області одна людина загинула, ще шестеро поранено. Серед травмованих - 15-річний підліток та його вагітна сестра. Окупанти влучили, зокрема, поблизу автобусної зупинки. Про це у вівторок повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
За даними слідства, 27 серпня близько 9:30 збройні сили рф здійснили обстріл м. Богодухів. Одне з влучань зафіксовано поблизу автобусної зупинки. Загинув 71-річний чоловік. Троє чоловіків, жінка, 15-річний хлопець та його вагітна сестра отримали поранення
Також, як повідомляється, зафіксовано влучання по обʼєкту промисловості, пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, авто.
За попередніми даними, війська рф били по населеному пункту з РСЗВ "Торнадо-С".
Раніше УНН повідомляв, що російські війська вранці 27 серпня атакували два об'єкти інфраструктури в місті Богодухів Харківської області.