Харківщина: росіяни вранці атакували два об'єкти інфраструктури у Богодухові, 3 поранених
Київ • УНН
Російські війська вранці атакували два об'єкти інфраструктури в місті Богодухів Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали троє цивільних, на місці працюють відповідні служби.
У Харківській області російські війська сьогодні вранці завдали удари по двох об‘єктах інфраструктури у місті Богодухів, троє постраждалих, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Сьогодні о 9:29 ворог завдав ударів по двох об‘єктах інфраструктури у місті Богодухів. Троє цивільних людей отримали поранення. Інформація доповнюється
Профільні служби, з його слів, уже працюють на місцях.
Армія рф вночі влучила "Іскандером" по об'єкту інфраструктури на Харківщині, 4 постраждалих27.08.24, 09:19 • 16777 переглядiв