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Армія рф вночі влучила "Іскандером" по об'єкту інфраструктури на Харківщині, 4 постраждалих

Армія рф вночі влучила "Іскандером" по об'єкту інфраструктури на Харківщині, 4 постраждалих

Київ • УНН

 • 16777 перегляди

Вночі російські війська обстріляли два райони Харківської області. Внаслідок удару "Іскандером" по об'єкту інфраструктури постраждали 4 людини, пошкоджено будівлі та автомобілі.

У Харківській області за ніч російські війська обстріляли два райони, влучили ракетою "Іскандер" по об'єкту інфраструктури, постраждали 4 людей. Напередодні через ворожий удар також пошкоджено об'єкт інфраструктури, відомо про загиблого та постраждалого, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

За словами Синєгубова, ситуація з ворожими обстрілами наступна:

• 27 травня, 02:40, Ізюмський р-н, село Богуславка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки та легковий автомобіль.

• 03:50-04:45, Куп'янський р-н, селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіли трава та господарча споруда.

• 26 травня, 23:43, Ізюмський р-н, село Андріївка. Влучання "Іскандером" по об’єкту інфраструктури. Пошкоджені будівлі та 3 автомобілі. Постраждали 4 людей.

• 17:40, Куп'янський р-н, село Нечволодівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.

• 17:22, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 800 кв. м.

• 14:30, Богодухівський р-н, село Олександрівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено паркан та вантажний автомобіль.

• 13:30, Куп'янський р-н, село Устинівка. Внаслідок обстрілу на відкритій території горіли трава та чагарники на площі 2 га.

• 13:10, Харківський р-н, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

• 12:00, Богодухівський р-н, село Постольне. Пошкоджено будинок через обстріли росіян.

• 11:57, Ізюмський р-н, біля села Глазунівка. Влучання в землю на відкритій території. Пошкоджено паркан підприємства.

• 11:40, Богодухівський р-н, село Світличне. Горів приватний будинок внаслідок дій окупанта.

• 09:01, Лозівський р-н, село Олексіївка, за межами. Горіла трава та чагарники на площі 1 га.

• 08:35, Красноградський р-н, село Першотравневе. Внаслідок падіння уламків невстановленого типу боєприпасу пошкоджено об‘єкт інфраструктури.

• 08:29, місто Харків, Немишлянський р-н, загорання трави на відкритій території.

• 08:25, Ізюмський р-н, село Копанка. Влучання в об’єкт інфраструктури. Загинув 41-річний чоловік. Постраждав 32-річний чоловік.

На Харківщині росіяни вночі вдарили по Куп'янську-Вузловому: показали наслідки27.08.24, 08:41 • 26093 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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