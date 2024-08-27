Армия рф ночью попала "Искандером" по объекту инфраструктуры в Харьковской области, 4 пострадавших
Киев • УНН
Ночью российские войска обстреляли два района Харьковской области. В результате удара "Искандером" по объекту инфраструктуры пострадали 4 человека, повреждены здания и автомобили.
В Харьковской области за ночь российские войска обстреляли два района, попали ракетой "Искандер" по объекту инфраструктуры, пострадали 4 человека. Накануне из-за вражеского удара также поврежден объект инфраструктуры, известно о погибшем и пострадавшем, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, ситуация с вражескими обстрелами следующая:
- 27 мая, 02:40, Изюмский р-н, село Богуславка. В результате обстрела повреждены 4 частных дома и легковой автомобиль.
- 03:50-04:45, Купянский р-н, поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела горели трава и хозяйственная постройка.
- 26 мая, 23:43, Изюмский р-н, село Андреевка. Попадание "Искандером" по объекту инфраструктуры. Повреждены здания и 3 автомобиля. Пострадали 4 человека.
- 17:40, Купянский р-н, село Нечволодовка. В результате обстрела горела трава на площади 2 га.
- 17:22, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела горела трава на площади 800 кв. м.
- 14:30, Богодуховский р-н, село Александровка. В результате обстрела повреждены забор и грузовой автомобиль.
- 13:30, Купянский р-н, село Устиновка. В результате обстрела на открытой территории горели трава и кустарники на площади 2 га.
- 13:10, Харьковский р-н, село Казачья Лопань. В результате обстрела поврежден частный дом.
- 12:00, Богодуховский р-н, село Постольное. Поврежден дом из-за обстрелов россиян.
- 11:57, Изюмский р-н, возле села Глазуновка. Попадание в землю на открытой территории. Поврежден забор предприятия.
- 11:40, Богодуховский р-н, село Светличное. Горел частный дом в результате действий оккупанта.
- 09:01, Лозовской р-н, село Алексеевка, за пределами. Горела трава и кустарники на площади 1 га.
- 08:35, Красноградский р-н, село Первомайское. В результате падения обломков неустановленного типа боеприпаса поврежден объект инфраструктуры.
- 08:29, город Харьков, Немышлянский р-н, возгорание травы на открытой территории.
- 08:25, Изюмский р-н, село Копанка. Попадание в объект инфраструктуры. Погиб 41-летний мужчина. Пострадал 32-летний мужчина.
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