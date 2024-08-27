Армия рф ночью попала "Искандером" по объекту инфраструктуры в Харьковской области, 4 пострадавших

Очередная атака рф на Киев: показали последствия 35 минут назад • 16872 просмотра

Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА час назад • 20839 просмотра

Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня 2 часа назад • 14712 просмотра

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв 2 часа назад • 28517 просмотра