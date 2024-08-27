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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ночью попала "Искандером" по объекту инфраструктуры в Харьковской области, 4 пострадавших

Армия рф ночью попала "Искандером" по объекту инфраструктуры в Харьковской области, 4 пострадавших

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 06:19  •  9413 просмотра

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Ночью российские войска обстреляли два района Харьковской области. В результате удара "Искандером" по объекту инфраструктуры пострадали 4 человека, повреждены здания и автомобили.

В Харьковской области за ночь российские войска обстреляли два района, попали ракетой "Искандер" по объекту инфраструктуры, пострадали 4 человека. Накануне из-за вражеского удара также поврежден объект инфраструктуры, известно о погибшем и пострадавшем, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, ситуация с вражескими обстрелами следующая:

- 27 мая, 02:40, Изюмский р-н, село Богуславка. В результате обстрела повреждены 4 частных дома и легковой автомобиль.

- 03:50-04:45, Купянский р-н, поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела горели трава и хозяйственная постройка.

- 26 мая, 23:43, Изюмский р-н, село Андреевка. Попадание "Искандером" по объекту инфраструктуры. Повреждены здания и 3 автомобиля. Пострадали 4 человека.

- 17:40, Купянский р-н, село Нечволодовка. В результате обстрела горела трава на площади 2 га.

- 17:22, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела горела трава на площади 800 кв. м.

- 14:30, Богодуховский р-н, село Александровка. В результате обстрела повреждены забор и грузовой автомобиль.

- 13:30, Купянский р-н, село Устиновка. В результате обстрела на открытой территории горели трава и кустарники на площади 2 га.

- 13:10, Харьковский р-н, село Казачья Лопань. В результате обстрела поврежден частный дом.

- 12:00, Богодуховский р-н, село Постольное. Поврежден дом из-за обстрелов россиян.

- 11:57, Изюмский р-н, возле села Глазуновка. Попадание в землю на открытой территории. Поврежден забор предприятия.

- 11:40, Богодуховский р-н, село Светличное. Горел частный дом в результате действий оккупанта.

- 09:01, Лозовской р-н, село Алексеевка, за пределами. Горела трава и кустарники на площади 1 га.

- 08:35, Красноградский р-н, село Первомайское. В результате падения обломков неустановленного типа боеприпаса поврежден объект инфраструктуры.

- 08:29, город Харьков, Немышлянский р-н, возгорание травы на открытой территории.

- 08:25, Изюмский р-н, село Копанка. Попадание в объект инфраструктуры. Погиб 41-летний мужчина. Пострадал 32-летний мужчина.

На Харківщині росіяни вночі вдарили по Куп'янську-Вузловому: показали наслідки27 августа 2024, 05:41 • 21506 просмотров

Юлия Шрамко

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