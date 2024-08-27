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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области россияне ночью ударили по Купянску-Узловому: показали последствия

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27 августа 2024, 05:41  •  21222 просмотра

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Ночью враг обстрелял жилой сектор Купянск-Узлового на Харьковщине. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары в частных домовладениях на площади 180 м². Жертв и пострадавших нет.

Ночью российские войска обстреляли жилой сектор Купянска-Узлового в Харьковской области, спасатели ликвидировали пожары, жертв и пострадавших нет, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Сегодня ночью враг снова нанес удары по жилому сектору поселка Купянск-Узловой. В результате обстрелов возникли пожары в частных домовладениях, в частности, горели жилой дом и две хозяйственные постройки на площади около 180 кв. м

- сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Спасатели, как указано, ликвидировали последствия вражеского обстрела. К ликвидации последствий вражеского обстрела было привлечено 15 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.

"По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Ракетний удар по Харкову: кількість поранених зросла до шістьох25 августа 2024, 04:30 • 24922 просмотра

Юлия Шрамко

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