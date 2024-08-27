В Харьковской области россияне ночью ударили по Купянску-Узловому: показали последствия
Киев • УНН
Ночью враг обстрелял жилой сектор Купянск-Узлового на Харьковщине. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары в частных домовладениях на площади 180 м². Жертв и пострадавших нет.
Ночью российские войска обстреляли жилой сектор Купянска-Узлового в Харьковской области, спасатели ликвидировали пожары, жертв и пострадавших нет, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
Сегодня ночью враг снова нанес удары по жилому сектору поселка Купянск-Узловой. В результате обстрелов возникли пожары в частных домовладениях, в частности, горели жилой дом и две хозяйственные постройки на площади около 180 кв. м
Спасатели, как указано, ликвидировали последствия вражеского обстрела. К ликвидации последствий вражеского обстрела было привлечено 15 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.
"По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
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