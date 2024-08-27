На Харківщині росіяни вночі вдарили по Куп'янську-Вузловому: показали наслідки

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Київ • УНН

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Вночі ворог обстріляв житловий сектор Куп'янськ-Вузлового на Харківщині. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежі в приватних домоволодіннях на площі 180 м². Жертв і постраждалих немає.

Вночі російські війська обстріляв житловий сектор Куп'янська-Вузлового у Харківській області, рятувальники ліквідували пожежі, жертв і постраждалих немає, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

Сьогодні вночі ворог знову завдав ударів по житловому сектору селища Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу виникли пожежі у приватних домоволодіннях, зокрема, горіли житловий будинок та дві господарчі споруди на площі близько 180 кв. м

- повідомили у ДСНС у соцмережах.

Рятувальники, як вказано, ліквідували наслідки ворожого обстрілу. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 15 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

"За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає", - зазначили у відомстві.

Ракетний удар по Харкову: кількість поранених зросла до шістьох25.08.24, 07:30 • 25593 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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