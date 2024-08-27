В Харьковской области российские войска сегодня утром нанесли удары по двум объектам инфраструктуры в городе Богодухов, трое пострадавших, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Сегодня в 9:29 враг нанес удары по двум объектам инфраструктуры в городе Богодухов. Трое гражданских людей получили ранения. Информация дополняется - написал Синегубов в Telegram.

Профильные службы, по его словам, уже работают на местах.

Армія рф вночі влучила "Іскандером" по об'єкту інфраструктури на Харківщині, 4 постраждалих