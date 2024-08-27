Киев • УНН
Российские войска утром атаковали два объекта инфраструктуры в городе Богодухов Харьковской области. В результате обстрела пострадали трое гражданских, на месте работают соответствующие службы.
В Харьковской области российские войска сегодня утром нанесли удары по двум объектам инфраструктуры в городе Богодухов, трое пострадавших, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Сегодня в 9:29 враг нанес удары по двум объектам инфраструктуры в городе Богодухов. Трое гражданских людей получили ранения. Информация дополняется
Профильные службы, по его словам, уже работают на местах.
Армія рф вночі влучила "Іскандером" по об'єкту інфраструктури на Харківщині, 4 постраждалих27 августа 2024, 06:19 • 11875 просмотров