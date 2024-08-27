Вражеский обстрел Богодухова на Харьковщине: уже 6 раненых, среди которых подросток и беременная
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Богодухова на Харьковщине погиб 71-летний мужчина, 6 человек ранены. Среди пострадавших - 15-летний парень и его беременная сестра. Оккупанты попали вблизи автобусной остановки.
В результате сегодняшней вражеской атаки по Богодухову Харьковской области один человек погиб, еще шестеро ранены. Среди травмированных - 15-летний подросток и его беременная сестра. Оккупанты попали, в частности, вблизи автобусной остановки. Об этом во вторник сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
По данным следствия, 27 августа около 9:30 вооруженные силы рф осуществили обстрел г. Богодухов. Одно из попаданий зафиксировано вблизи автобусной остановки. Погиб 71-летний мужчина. Трое мужчин, женщина, 15-летний парень и его беременная сестра получили ранения
Также, как сообщается, зафиксировано попадание по объекту промышленности, повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, авто.
По предварительным данным, войска рф били по населенному пункту из РСЗО "Торнадо-С".
Ранее УНН сообщал, что российские войска утром 27 августа атаковали два объекта инфраструктуры в городе Богодухов Харьковской области.