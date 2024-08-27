Вражеский обстрел Богодухова на Харьковщине: уже 6 раненых, среди которых подросток и беременная

В результате сегодняшней вражеской атаки по Богодухову Харьковской области один человек погиб, еще шестеро ранены. Среди травмированных - 15-летний подросток и его беременная сестра. Оккупанты попали, в частности, вблизи автобусной остановки. Об этом во вторник сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, 27 августа около 9:30 вооруженные силы рф осуществили обстрел г. Богодухов. Одно из попаданий зафиксировано вблизи автобусной остановки. Погиб 71-летний мужчина. Трое мужчин, женщина, 15-летний парень и его беременная сестра получили ранения - говорится в сообщении ОГП.

Также, как сообщается, зафиксировано попадание по объекту промышленности, повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, авто.

По предварительным данным, войска рф били по населенному пункту из РСЗО "Торнадо-С".





Ранее УНН сообщал, что российские войска утром 27 августа атаковали два объекта инфраструктуры в городе Богодухов Харьковской области.

