Харьковщина: в Богодухове в результате удара рф погиб человек, уже 8 пострадавших
Киев • УНН
В Харьковской области уточнена информация об обстреле Богодухова. Погиб 72-летний мужчина, 8 пострадавших, среди которых 15-летний юноша и беременная женщина. 6 человек госпитализированы.
В Харьковской области, по уточненной информации, в результате вражеского обстрела Богодухова погиб 72-летний мужчина, 8 пострадавших, среди которых 15-летний юноша и беременная женщина, 6 человек госпитализированы, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Уточненная информация об обстреле города Богодухов. Количество пострадавших увеличилось до 8. Направлены в больницы 6 человек, у других двух - острая реакция на стресс. Среди госпитализированных - 15-летний юноша и беременная женщина. Погиб 72-летний мужчина
Ворожий обстріл Богодухова на Харківщині: вже 6 поранених, серед яких підліток і вагітна27 августа 2024, 09:25 • 12580 просмотров