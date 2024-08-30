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У Вовчанську ворог продовжує штурмові дії у районі багатоповерхівок - ОТУ "Харків"

У Вовчанську ворог продовжує штурмові дії у районі багатоповерхівок - ОТУ "Харків"

Київ • УНН

 • 20966 перегляди

Російські окупанти ведуть штурмові дії у Вовчанську в районі багатоповерхівок. За добу відбулося 8 бойових зіткнень, ворог завдав 28 ударів дронами та 385 обстрілів позицій ЗСУ на Харківському напрямку.

На Харківському напрямку обстановка залишається складною. Противник продовжує штурмові дії на всіх активних ділянках фронту. Зокрема, у Вовчанську ворог атакує  у районі багатоповерхової забудови. Про це повідомили в ОТУ "Харків" у зведенні станом на 10:00 30 серпня, передає УНН

За даними ОТУ "Харків", в районі Глибокого  окупанти проводять перегрупування підрозділів на передових позиціях, здійснюють заходи фортифікаційного обладнання. Відмічаються випадки застосування противником антидронових рушниць з сітками.

Поблизу Лукʼянців, як повідомляється, окупанти проводять заходи логістичного забезпечення, налагоджують систему зв’язку.

В районі Стариці ворог проводить заходи логістичного забезпечення, інженерного обладнання на оборонних позиціях 41-го мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу.

У Вовчанську продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови, проводить розвідку за допомогою БпЛА з метою виявлення підрозділів Сил оборони, проводить перевірку системи зв’язку

- повідомили в ОТУ "Харків"

В районі населеного пункту Тихе противник продовжує здійснювати заміну 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії.

Протягом минулої доби відбулося 8 бойових зіткнень. російські окупанти також завдали 28 ударів дронами-камікадзе та 385 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів, вказали в ОТУ "Харків". 

На фронті за добу відбулось 215 боїв. Сили оборони вразили ще три важливих об’єкта ворога - Генштаб30.08.24, 08:51 • 16742 перегляди

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 85 осіб (одного російського військового взято у полон). Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 69 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 1 протитанковий засіб, 1 система ППО, 2 артилерійських системи, 15 автомобілів, 3 одиниці спеціальної техніки, 43 БпЛА.

Крім того, знищено 40 укриттів для особового складу, три місця зберігання боєприпасів, одне  місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Становище Сил оборони на лівобережжі Херсонщини покращується - Лиховій30.08.24, 10:19 • 15361 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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