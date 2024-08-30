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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Волчанске враг продолжает штурмовые действия в районе многоэтажек - ОТГ "Харьков"

В Волчанске враг продолжает штурмовые действия в районе многоэтажек - ОТГ "Харьков"

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 08:04  •  3430 просмотра

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Российские оккупанты ведут штурмовые действия в Волчанске в районе многоэтажек. За сутки произошло 8 боевых столкновений, враг нанес 28 ударов дронами и 385 обстрелов позиций ВСУ на Харьковском направлении.

На Харьковском направлении обстановка остается сложной. Противник продолжает штурмовые действия на всех активных участках фронта. В частности, в Волчанске враг атакует  в районе многоэтажной застройки. Об этом сообщили в ОТГ "Харьков" в сводке по состоянию на 10:00 30 августа, передает УНН

По данным ОТГ "Харьков", в районе Глубокого  оккупанты проводят перегруппировку подразделений на передовых позициях, осуществляют мероприятия фортификационного оборудования. Отмечаются случаи применения противником антидронових ружей с сетками.

Вблизи Лукьянцев, как сообщается, оккупанты проводят мероприятия логистического обеспечения, налаживают систему связи.

В районе Старицы враг проводит мероприятия логистического обеспечения, инженерного оборудования на оборонительных позициях 41-го мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса.

В Волчанске продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, проводит разведку с помощью БпЛА с целью выявления подразделений Сил обороны, проводит проверку системы связи

- сообщили в ОТУ «Харьков»

В районе населенного пункта Тихое противник продолжает осуществлять замену 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии.

За прошедшие сутки произошло 8 боевых столкновений. российские оккупанты также нанесли 28 ударов дронами-камикадзе и 385 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

С начала этих суток продолжается 2 боевых столкновения в районе Волчанска.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов, указали в ОТГ "Харьков". 

На фронті за добу відбулось 215 боїв. Сили оборони вразили ще три важливих об’єкта ворога - Генштаб30 августа 2024, 05:51 • 12286 просмотров

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 85 человек (один российский военный взят в плен). Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 69 единиц вооружения и военной техники, в частности: 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 1 противотанковое средство, 1 система ПВО, 2 артиллерийских системы, 15 автомобилей, 3 единицы специальной техники, 43 БпЛА.

Кроме того, уничтожено 40 укрытий для личного состава, три места хранения боеприпасов, одно  место хранения горюче-смазочных материалов.

Становище Сил оборони на лівобережжі Херсонщини покращується - Лиховій30 августа 2024, 07:19 • 8820 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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