На фронте за сутки произошло 215 боев. Силы обороны поразили еще три важных объекта врага - Генштаб

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 215 боевых столкновений. Силы обороны за сутки поразили, в частности, еще три важных объекта врага. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 30 августа, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 59 авиаударов, в частности сбросил 86 КАБов. Кроме этого, осуществил более четырех тысяч обстрелов, из них 115 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили два артиллерийских средства, РЛС и три других важных объекта врага.

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По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 25. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска отбили 23 атаки противника в районах Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражено девять атак в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Клещеевки, Андреевки и Часового Яра Донецкой области.

Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонительные позиции.

На Времовском направлении противник совершил 17 попыток прорвать оборону наших войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.

На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

Один раз украинские подразделения вступили в бой с захватчиками на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в том числе и в глубоком тылу, добавили в Генштабе.

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