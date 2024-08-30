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На фронті за добу відбулось 215 боїв. Сили оборони вразили ще три важливих об’єкта ворога - Генштаб

На фронті за добу відбулось 215 боїв. Сили оборони вразили ще три важливих об’єкта ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 16742 перегляди

За минулу добу зафіксовано 215 бойових зіткнень. ЗСУ відбили численні атаки противника на різних напрямках, завдавши значних втрат окупантам у живій силі та техніці.

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 215 бойових зіткнень. Сили оборони за добу вразили, зокрема, ще три важливих об’єкта ворога. Про це йдеться у зведенні Генштаба станом на 8:00 30 серпня, передає УНН

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 59 авіаударів, зокрема скинув 86 КАБів. Крім цього, здійснив більш як чотири тисячі обстрілів, з них 115 - із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили два артилерійські засоби, РЛС та три інших важливих об’єкта ворога.

Ще плюс 1200 окупантів і 3 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога30.08.24, 07:34 • 24314 переглядiв

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 25. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 23 атаки противника в районах Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак в районах Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, де ворог 38 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Вугледара, Костянтинівки та Водяного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Один раз українські підрозділи вступили в бій з загарбниками на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, зокрема і в глибокому тилу, додали у Генштабі. 

Немає такого дня, щоб ворог не застосовував КАБи - Лиховій 29.08.24, 11:00 • 32003 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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