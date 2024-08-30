Ще плюс 1200 окупантів і 3 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 613 590 осіб особового складу і 8574 танк.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 613 590 осіб, 8574 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно склали:
· особового складу — близько 613 590 (+1200) осіб,
· танків — 8574 (+3) од.,
· бойових броньованих машин — 16722 (+23) од.,
· артилерійських систем — 17572 (+23) од.,
· РСЗВ — 1175 (+1) од.,
· засоби ППО — 940 (+1) од.,
· літаків — 368 (+0) од.,
· гелікоптерів — 328 (+0) од.,
· БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14453 (+84),
· крилаті ракети — 2556 (+0),
· кораблі / катери — 28 (+0) од.,
· підводні човни — 1 (+0) од.,
· автомобільної техніки та автоцистерн — 23763 (+57) од.,
· спеціальна техніка — 2967 (+2).
На фронті відбулося 182 боєзіткнення: напружена ситуація на кількох напрямках - Генштаб 29.08.24, 00:00 • 27418 переглядiв