Еще плюс 1200 оккупантов и 3 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 613 590 человек личного состава и 8574 танк.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 613 590 человек, 8574 танк и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 613 590 (+1200) человек,
- танков - 8574 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 16722 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 17572 (+23) ед,
- РСЗО - 1175 (+1) ед,
- средства ППО - 940 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14453 (+84),
- крылатые ракеты - 2556 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23763 (+57) ед,
- специальная техника - 2967 (+2).
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