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Ситуація на Харківщині: ворог продовжує обстрілювати прикордоння

Ситуація на Харківщині: ворог продовжує обстрілювати прикордоння

Київ • УНН

 • 15846 перегляди

Ворог обстрілює Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуєвський райони. За добу було 2 удари ракетами Х-59, 5 "шахедів" та кілька FPV, пошкоджено лінії електропередач.

російські війська продовжують обстріли прикордонних районів Харківщини, включаючи Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуєвський. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент УНН.

росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини, а саме Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуєвський райони. За добу ми мали 2 удари ракетами типу Х-59, ще одну ракету не встановили, 5 "шахедів" та кілька FPV

- сказав Синєгубов.

Він розповів, що вчора внаслідок обстріляли було пошкоджено лінії електропередач, але енергетики вже відновили подачу електроенергії.

Нагадаємо

На Харківському напрямку обстановка залишається складною, повідомили в ОТУ "Харків". Противник продовжує штурмові дії на всіх активних ділянках фронту. Зокрема, у Вовчанську ворог атакує  у районі багатоповерхової забудови.

Харківщина зазнала понад 2700 обстрілів рф з початку року27.08.24, 15:15 • 20517 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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