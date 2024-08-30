Ситуація на Харківщині: ворог продовжує обстрілювати прикордоння
Київ • УНН
Ворог обстрілює Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуєвський райони. За добу було 2 удари ракетами Х-59, 5 "шахедів" та кілька FPV, пошкоджено лінії електропередач.
російські війська продовжують обстріли прикордонних районів Харківщини, включаючи Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуєвський. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент УНН.
росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини, а саме Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуєвський райони. За добу ми мали 2 удари ракетами типу Х-59, ще одну ракету не встановили, 5 "шахедів" та кілька FPV
Він розповів, що вчора внаслідок обстріляли було пошкоджено лінії електропередач, але енергетики вже відновили подачу електроенергії.
Нагадаємо
На Харківському напрямку обстановка залишається складною, повідомили в ОТУ "Харків". Противник продовжує штурмові дії на всіх активних ділянках фронту. Зокрема, у Вовчанську ворог атакує у районі багатоповерхової забудови.
Харківщина зазнала понад 2700 обстрілів рф з початку року27.08.24, 15:15 • 20517 переглядiв